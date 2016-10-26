Борис Майоров: Жаль, что Гусев оказался в сборной без привычных партнеров из СКА
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о составе сборной России на Кубке Карьяла-2016.
– Неплохая тройка из СКА, – анализирует нападение нашей сборной Майоров. – С учетом того, что Николай Прохоркин и Александр Барабанов в клубе играют вместе и действуют неплохо. Вот Никита Гусев остался, правда, без своих привычных партнеров – Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, с которыми уже привык набирать очки. Но, думаю, что и без них все будет нормально.
В основном в сборную попали ребята, хорошо себя зарекомендовавши
Напомним, что первый этап Евротура пройдет в Хельсинки. Сборная России проведет на турнире первый матч 3 ноября – против финнов.