«Астана» в третьий раз подряд стала чемпионом Казахстана
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с «Окжетпес» (0:0) и досрочно стали чемпионами Казахстана в третий раз подряд.
За один тур до конца чемпионата подопечные Станимира Стойлова набрали 72 очка. На счету ближайшего преследователя - «Кайрата» 68 очков.
Благодаря победе клуб из Астаны получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Мы чемпионы!!! pic.twitter.com/oPAFQW5LVe— Astana FC (@fc_astana) 26 октября 2016 г.
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