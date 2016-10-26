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«Астана» в третьий раз подряд стала чемпионом Казахстана

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Астаны» сыграли вничью с «Окжетпес» (0:0) и досрочно стали чемпионами Казахстана в третий раз подряд.

За один тур до конца чемпионата подопечные Станимира Стойлова набрали 72 очка. На счету ближайшего преследователя - «Кайрата» 68 очков.

Благодаря победе клуб из Астаны получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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