Александр Жуков: Я остаюсь главой ОКР и для моего ухода не установлено никаких временных границ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил о том, что в ближайшее время он не намерен покидать свой пост.

- Прежде всего мне бы хотелось подчеркнуть, что я остаюсь главой ОКР и для моего ухода с этого поста не установлено никаких временных границ. И конечно, смена президента ОКР не должна серьезно повлиять на работу тех или иных комитетов и на наше взаимодействие с МОК.

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным мы пришли к выводу, что будет тяжело совмещать две должности — главы ОКР и в Государственной думе. Поэтому каждодневные задачи в ОКР постепенно будут передаваться другим людям.

Членство в МОК я рассматриваю как большую честь и ответственность. Я благодарю Томаса Баха за доверие и решение назначить меня главой Координационного комитета «Пекин-2022». Я продолжу эту работу, а также сконцентрируюсь на международном взаимодействии между Россией и олимпийским движением, - заявил Жуков.

Напомним, Александр Жуков был назначен президентом Олимпийского комитета России 20 мая 2010 года. На этом посту он сменил Леонида Тягачева.





