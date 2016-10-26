Обслуживающему персоналу Рио-2016 не заплатили за работу

Оргкомитет Игр-2016 не выполнил финансовых обязательств перед людьми и компаниями, которые привлекались к работе на Олимпиаде.

Причиной называется месячная забастовка в бразильских банках, которая закончилась 7 октября. Выплаты не будут произведены, пока оргкомитет не получит деньги от правительства Бразилии, спонсоров и Международного олимпийского комитета. Это случится в ноябре-декабре.

По словам организаторов 95 процентов долгов должны быть выплачены до конца года.