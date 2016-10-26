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Морозов почти гарантировал себе победу в Кубке мира по плаванию

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский пловец Владимир Морозов после успешного выступления на этапе Кубка мира на короткой воде в Токио практически обеспечил себе итоговое первое место в общем зачете Кубка мира. 

После выступления в Токио Морозов лидирует с 514 очками. Его ближайший преследователь Чад ле Кло из ЮАР отстает на 85 очков. На третьем месте идет Филип Хайнтц из Германии, набравший 252 очка.

За победу на одной индивидуальной дистанции в Кубке мира начисляется 12 очков, за второе место – 9, за третье 6. Каждый мировой рекорд оценивается еще в 20 очков.

Общий призовой фонд Кубка мира составляет 2 миллиона 178 тысяч долларов США.

Если Морозов завершит сезон на первом месте в общем зачете, то он станет первым в истории российским атлетом, выигравшим Кубок мира.

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