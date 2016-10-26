EHOME.Keen стала победителем китайской открытой квалификации на Major

Команда EHOME.Keen выиграла вторую китайскую открытую квалификацию на турнир The Boston Major.



В финале квалификации EHOME.Keen победила Newbee.Young со счетом 2:0. В первой квалификации в Китае сильнейшим коллективом стал EHOME.X.



Эти команды сыграют в региональных откборочных с CDEC, FTD.A, Invictus Gaming, Ig.Vitality, LGD Gaming, LGD Forever Young, Vici Gaming и VG.J. Отборочный этап начнется 28 октября.



LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.



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