Анатолий Катрич: В матче с «Тосно» мы должны показать, что мы сильнейшие

Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Росси с «Тосно».

«В этой игре с «Тосно» мы должны показать, что мы сильнейшие. Мы хотим выиграть Кубок. Это очень важно. И я считаю, что это возможно, ведь турнир очень скоротечный», - сказал Катрич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч «Тосно» - «Динамо» состоится сегодня, 26 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.