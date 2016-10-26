«Анжи» – «Зенит». 21 футболист отправился на матч, Кришито не полетел в Махачкалу
«Зенит» опубликовал состав команды, отправившейся на матч 1/8 финала Кубка России против «Анжи».
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
Защитники: Александр Анюков, Юрий Бавин, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Евгений Чернов, Юрий Жирков;
Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов;
Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Отметим, среди отправившихся в Махачкалу отсутствует защитник Доменико Кришито, итальянец также пропустил матч чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).
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