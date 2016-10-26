МГУ в ноябре станет учредителем Московской антидопинговой лаборатории

Руководитель Московской антидопинговой лаборатории Марина Дикунец заявила о том, что организация официально будет передана новому учредителю — Московскому государственному университету.

- В ближайшее время мы ожидаем соответствующего постановления правительства страны, после которого МГУ официально станет нашим учредителем. Это должно произойти в начале ноября. После выхода постановления все здание, оборудование и все наработки будут переданы новому учредителю, - цитирует Дикунец агентство ТАСС.

Напомним, Московская антидопинговая лаборатория была признана не соответствующей критериям WADA и лишена международной аккредитации.