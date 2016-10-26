Артем Ребров: Две недели звонят с просьбами достать билеты на дерби

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями о предстоящем матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.

- Есть ли ощущение, что именно «Спартак» сейчас фаворит дерби?

- Я не забиваю голову такими мыслями, они отвлекают от игры и от подготовки. В любом случае, кто бы на каком месте ни находился, будет жесткая игра с первой и до последней минуты. Ажиотаж дерби уже чувствуется. Судя по тому, что недели две идут звонки с просьбой достать билеты, в субботу будет полный стадион», - цитирует Реброва «Матч ТВ».

Напомним, в субботу, 29 октября красно-белые примут на своей арене армейцев. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.