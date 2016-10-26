Макси Родригес: После ЧМ-2018 в России Месси может вернуться в «Ньюэлл’с Олд Бойз»
Полузащитник «Ньюэлл’с
Олд Бойз» Макси Родригес заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может
вернуться в Аргентину после чемпионата мира 2018 года в России.
«Надеюсь, однажды у нас появится возможность увидеть Месси в форме «Ньюэлл’с Олд Бойз». Думаю, если это случится, это будет после чемпионата мира в России. Вряд ли это возможно раньше.
Когда мы услышали слова Месси о том, что ему хотелось бы когда-нибудь вернуться в «Ньюэлл’с Олд Бойз», клуб преобразился», – сказал Макси Родригес в интервью Tyc Sports.
Напомним, действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до июня 2018 года.
Аргентинец начинал играть в школе «Ньюэлл’с Олд Бойз», а в 14 лет перешел в «Барселону».
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