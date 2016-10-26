«Днепр» оштрафован на 6 очков в чемпионате Украины

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение оштрафовать на шесть очков в национальном первенстве клуб «Днепр».

Клуб не выполнил требование дисциплинарного комитета ФИФА от 19 июня 2015 года. Он должен был расплатился с бывшим главным тренером Хуанде Рамосом и его испанскими помощниками, ранее работавшими с командой.



Таким образом, «Днепр» переместился с 10-го на 11-е место в турнирной таблице украинской премьер-лиги. В активе команды осталось только 4 очка.

В 2015 году команда дошла до финала Лиги Европы. А в 1985 и 1990 годах «Днепр» выходил в четвертьфинал Кубка чемпионов.

