«Днепр» оштрафован на 6 очков в чемпионате Украины
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение оштрафовать на шесть очков в национальном первенстве клуб «Днепр».
Клуб не выполнил требование дисциплинарного комитета ФИФА от 19
июня 2015 года. Он должен был расплатился с бывшим главным тренером Хуанде Рамосом и его испанскими
помощниками, ранее работавшими с командой.
Таким образом, «Днепр» переместился с 10-го на 11-е место в турнирной таблице украинской премьер-лиги. В активе команды осталось только 4 очка.
В 2015 году команда дошла до финала Лиги Европы. А в 1985 и 1990 годах «Днепр» выходил в четвертьфинал Кубка чемпионов.
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