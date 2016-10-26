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«Днепр» оштрафован на 6 очков в чемпионате Украины

Источник:  Федерация футбола УкраиныКомментарии

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение оштрафовать на шесть очков в национальном первенстве клуб «Днепр». 

Клуб не выполнил требование дисциплинарного комитета ФИФА от 19 июня 2015 года. Он должен был расплатился с бывшим главным тренером Хуанде Рамосом и его испанскими помощниками, ранее работавшими с командой.

Таким образом, «Днепр» переместился с 10-го на 11-е место в турнирной таблице украинской премьер-лиги. В активе команды осталось только 4 очка.

В 2015 году команда дошла до финала Лиги Европы. А в 1985 и 1990 годах «Днепр» выходил в четвертьфинал Кубка чемпионов.

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