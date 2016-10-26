Дмитрий Смирнов назначен генеральным менеджером «Северестали»
Генеральным менеджером «Северстали» назначен Дмитрий Смирнов, сообщает официальный сайт клуба из Череповца.
Смирнов является воспитанником СДЮСШ ХК «Северсталь», с 2010 года работал хоккейным агентом.
- Мне хорошо знаком нынешний состав «Северстали», - говорит Смирнов. - Многих игроков знаю достаточно давно - в силу своей предыдущей работы. А с некоторыми знаком еще и потому, что они являются воспитанниками череповецкой хоккейной школы, как и я сам.
Напомним, «Северсталь»
расположилась на 10-м месте Западной конференции, имея в активе 33 очка.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически