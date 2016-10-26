Дмитрий Смирнов назначен генеральным менеджером «Северестали»

Микко Коскинен: Решение о моей замене принял тренер. Я никогда не прошу, чтобы меня поменяли

Вратарь СКА Микко Коскинен в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о матче против «Слована» (6:1) и вызове в сборную Финляндии на матчи Кубка «Карьяла».