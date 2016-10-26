Участие Дзагоева в матче «Спартак» – ЦСКА маловероятно

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева в преддверии матча со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.

- Алан чувствует себя хорошо, но работает по индивидуальной программе. Такой тип травмы, как у Дзагоева, предполагает шесть недель восстановления, а у него с момента получения повреждения прошло только четыре, - заявил Керимов.

Напомним матч «Спартак» - ЦСКА начнется на столичной «Открытие Арене» в субботу, 29 октября в 18:00.

Армейцы отстают от лидирующих в чемпионате красно-белых на четыре очка.