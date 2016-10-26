Тренер вратарей «Зенита»: Дзюба неплохо стоит на воротах
Тренер
вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал, что из полевых игроков команды мог
бы занять место голкипера. Он отметил нападающего питерцев Артема Дзюбу.
— У нас Дзюба неплохо стоит! На сборах он себя
показывал в воротах, так что можно было бы его поставить, -
цитирует Бирюкова официальный сайт «Зенита».
В текущем сезоне 28-летний
Артем Дзюба провел 11 матчей за «Зенит» и забил пять мячей при четырех голевых
передачах.
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