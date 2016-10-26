Тренер вратарей «Зенита»: Дзюба неплохо стоит на воротах

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал, что из полевых игроков команды мог бы занять место голкипера. Он отметил нападающего питерцев Артема Дзюбу.

— Кто из полевых игроков «Зенита» способен занять место в воротах, если случится необходимость?

— У нас Дзюба неплохо стоит! На сборах он себя показывал в воротах, так что можно было бы его поставить, - цитирует Бирюкова официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне 28-летний Артем Дзюба провел 11 матчей за «Зенит» и забил пять мячей при четырех голевых передачах.