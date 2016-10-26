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КДК РФС отменил красную карточку игрока «Рубина» Мийо Цакташа

Источник:  Р-СпортКомментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку, показанную хавбеку казанского «Рубина» Мийо Цакташу в матче 11-го тура чемпионата России с грозненским «Тереком».

О таком решении КДК агентству «Р-Спорт» сообщил руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов.

Напомним, в матче «Терек» - «Рубин» главный арбитр Сергей Лапочкин удалил с поля сразу двух игроков команды гостей - Мийо Цакташа и Карлоса Самбрано. Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 3:1.

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