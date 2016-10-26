КДК РФС отменил красную карточку игрока «Рубина» Мийо Цакташа

Иво Иличевич: Счастлив, что забил «Томи», но еще больше – что мы выиграли

Полузащитник «Анжи», автор дубля в ворота «Томи» (3:1) в матче 11-го тура РФПЛ Иво Иличевич рассказал о своем переходе в российскую команду и о первом дубле в чемпионате России.