Тренер вратарей «Зенита»: Чуть не сошел с ума, когда Лодыгин обыгрывал Павлюченко

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал об эпизоде, когда вратарь команды Юрий Лодыгин обыграл форварда «Урала» Романа Павлюченко. Он отметил, что ему не понравился этот момент.

— В Екатеринбурге Лодыгин обыграл Павлюченко один в один. Как вы на это отреагировали? С одной стороны, эпизод говорит, что вратарь уверен в себе, с другой — а если бы не обыграл?

— Честно скажу, я чуть с ума не сошел. У меня, наверное, скоро волосы выпадут! Да, закончилось все хорошо, но я считаю, что лучше так не делать. Лучше играть просто, но надежно. Сейчас в футболе такой прогресс, столько технологий — все следят за каждым шагом. Все анализируют действия соперника и могут прочитать тебя. Нападающий будет знать — вот тут он может пойти в обводку, здесь его можно поддавить и заставить ошибиться. Лучше не давать таких возможностей, - цитирует Бирюкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, что 16 октября «Урал» уступил «Зениту» в десятом туре чемпионата России со счетом 0:2.