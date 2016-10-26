«Реал» продлил контракт с Васкесом до 2021 года
Полузащитник «Реала»
Лукас Васкес подписал новый контракт с «Реалом». Соглашение рассчитано до 30
июня 2021 года.
Воспитанник «Реала» дебютировал в первой команде в сезоне 2015/2016 после сезона, проведенного в «Эспаньоле». Столичный клуб воспользовался своим правом выкупа форварда. На данный момент на счету Васкеса пять голов в 43 матчах. В составе «Реала» он выиграл Лигу чемпионов (2016) и Суперкубок УЕФА (2016).
Васкес попал в заявку сборной Испании на Евро-2016 и провел на турнире один матч, выйдя на замену в 1/8 финала с Италией (0:2).
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