«Реал» продлил контракт с Васкесом до 2021 года

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес подписал новый контракт с «Реалом». Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.

Воспитанник «Реала» дебютировал в первой команде в сезоне 2015/2016 после сезона, проведенного в «Эспаньоле». Столичный клуб воспользовался своим правом выкупа форварда. На данный момент на счету Васкеса пять голов в 43 матчах. В составе «Реала» он выиграл Лигу чемпионов (2016) и Суперкубок УЕФА (2016).

Васкес попал в заявку сборной Испании на Евро-2016 и провел на турнире один матч, выйдя на замену в 1/8 финала с Италией (0:2).