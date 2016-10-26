Лукас Подольски оформил хет-трик впервые за 11 лет
В третьем раунде Кубка Турции «Галатасарай» разгромил «Дерсим Спор» со счетом 5:1.
Три из пяти голов хозяев поля забил экс-нападающий сборной Германии Лукас Подольски, тем самым оформил хет-трик впервые за 11,5 лет.
Последний раз 31-летний немец забивал три мяча в одном матче 22 мая 2005 года, тогда будучи игроком «Кельна» Подольски забил «Дуйсбургу».
«Всегда здорово сделать хет-трик. Фокусируемся на следующем матче», - написал в твиттере Подольски.
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