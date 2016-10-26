Анонсированы дата и место проведения турнира Mountain Dew League по CS:GO
ESEA объявила дату и место проведения турнира Mountain Dew League Counter-Strike: Global Offensive.
На турнире примут участие восемь команд из шести различных региональных лиг ESEA. Для Севреной Америки и Европы будут выделены 2 слота на турнир, а для Австралии, Бразилии, Азии и Южной Африки по 1 слоту.
Участники турнира будут выявлены после стадии плей-офф 23 сезона ESEA Premier, который начнется 17 ноября.
LAN-финал Mountain Dew League пройдет с 5 по 8 января в ESL Studios в городе Бербанк, США.
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