Сергей Федоров: Рад, что в сборную вызваны сразу пять ЦСКА

Главный менеджер армейцев Сергей Федоров прокомментировал вызов пятерых армейцев в сборную России на Кубок Карьяла.

- Мы очень рады тому факту, что сборная пригласила ряд наших молодых игроков. И Сорокина, и Ничушкина. Валерий – хороший молодой форвард, которого нам удалось вернуть в КХЛ. Светлаков показывает неплохой уровень игры. Киселевич получил в игре с «Медвешчаком» небольшую травму, но все же сумел вернуться на лед. Мы очень рады, что именно в таком составе наши призывники в сборную поедут защищать честь страны на Евротуре, - передает слова Федорова «Р-Спорт».

Напомним, что финский этап Еврохоккейтура пройде с 3 по 6 ноября в Хельсинки.