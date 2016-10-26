Дмитрий Квартальнов: Новосибирск – город номер один в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов высказался о клубной работе в «Сибири».

«У «Сибири» в домашних матчах реально есть шестой игрок, там на каждой игре сумасшедшая атмосфера, и это здорово. Есть восхищение этим клубом, видна работа тренерская, работа менеджмента, ребята стараются. И сам город, конечно, город номер один в КХЛ», – приводит «Р-Спорт» слова Квартальнова.

Напомним, в 2012-2014 году Квартальнов был главным тренером «Сибири».