Сборная России попала в одну группу с командой Косово в квалификации чемпионата мира-2018

Мужская сборная России по волейболу узнала своих соперников по второму раунду отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Россияне сыграют с командами Косово, Эстонии, Черногории, Румынии и Венгрии, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV). Матчи этой группы пройдут в Эстонии с 23 по 28 мая.

- На конференции Косово было признано членом организации, наша делегация воздержалась по этому вопросу. Но мы должны играть. Мы как спортсмены занимаем нейтральную позицию. Тут организаторы турнира гарантируют безопасность всем командам. Я со спортивной точки зрения не вижу никаких проблем, как и с точки зрения организации. Но есть вопрос государственный. Если у нас будут какие-то указания, то мы, соответственно, будем принимать решение. Сейчас я не хочу об этом задумываться, - прокомментировал ситуацию агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Напомним, Российская Федерация официально не признает независимость Косово. В 2008 году российские официальные лица выступили в поддержку территориальной целостности Сербии.



Женская сборная России во втором раунде европейского отборочного турнира сыграет с командами Хорватии, Венгрии, Греции, Австрии и Грузии. Матчи пройдут с 30 мая по 4 июня 2017 года в Хорватии.