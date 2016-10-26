Спартак Гогниев: Дома мы пока очков явно не добираем

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев прокомментировал победу своей команды над «Зенитом-2» (4:0).

- У меня такое ощущение перед каждым матчем «Кубани». Мы, как минимум, не слабее ни одного из соперников, которым уступили, да и в большинстве встреч, в которых сыграли вничью, были гораздо ближе к победе. Что касается поединка с «Зенитом-2», то это очень самолюбивая команда, укомплектованная игроками с хорошей выучкой и желанием доказать, что вторая команда клуба для каждого из них далеко не предел. Но ведь и у нас в составе футболисты приличного уровня, которые знают, что можно противопоставить команде такого, да и более высокого уровня.

Испытали поначалу несколько неприятных минут, когда хозяева сразу пошли вперед и создали у наших ворот пару опасных эпизодов. В одном случае, сказать по правде, нам повезло, а затем очень здорово, причем, уже до конца матча играл наш голкипер Женя Фролов. Постепенно мы разобрались, что к чему, и отодвинули игру от собственных ворот. А затем – очень вовремя – забили и первый мяч.

Дома мы пока очков явно не добираем, а потому в долгу и перед собой, и перед болельщиками. Надеюсь все же, ситуация в нашу пользу будет меняться уже в самое ближайшее время, наша задача только одна – не снижать обороты, - рассказал Гогниев в интервью официальному сайту «Кубани».

Напомним, в 18-м туре ФНЛ «Кубань» на выезде переиграла «Зенит-2» со счетом 4:0. Форвард краснодарской команды Спартак Гогниев в этом матче отметился дублем.

