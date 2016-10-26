Артем Милевский: Не жалею, что принял украинское гражданство

Форвард «Тосно» Артем Милевский сказал, что не жалеет о смене гражданства. В начале карьеры он сменил гражданство с белорусского на украинское.

- Хочется поговорить про смену гражданства. С чем она связана? Начинали вы за юношескую сборную Белоруссии играть.

- Да, но тогда никто не планировал этого. Я очень рад, что поехал играть за сборную Белоруссии. У нас там был очень хороший международный турнир. Потом меня пригласили играть в Киев и там мне уже рассказали, какая есть перспектива в смене гражданства. Поначалу родители были против, но это нормальная и естественная реакция, но потом спустя много лет, я сыграл на чемпионате мира, я играл на чемпионате Европы, провел много матчей Лиги чемпионов, в общем много позитивного. Я ни о чем не жалею, - цитирует Милевского LIFE 78.

Напомним, вместе с киевским «Динамо», за который Милевский выступал с 2002 по 2013 год, он трижды становился чемпионом Украины (2003/04, 2006/07, 2008/09), четыре раза побеждал в Кубке (2002/03, 2004/05, 2005/06. 2006/07) и три – в Суперкубке страны (2006, 2009, 2011).

1 сентября 2016 года 31-летний нападающий перешел в «Тосно». В составе клуба из Ленинградской области Милевский принял участие в трех матчах, проведя на поле 55 минут.