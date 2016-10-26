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Бывший защитник «Боруссии» М получил девять лет тюрьмы за перевозку 793 кг марихуаны

Источник:  BildКомментарии

Бывший защитник менхенгладбахской «Боруссии» и «Кайзерслаутерна» Марсело Плетш осужден по обвинению в перевозке 793 килограммов марихуаны из Бразилии в Парагвай. Теперь ему предстоит отбывать срок в тюрьме.

Как сообщает Bild, бразильский футболист будет отбывать девять лет в тюрьме. Вторую половину этого срока он проведет в месте заключения полуоткрытого типа.

Плетш провел в составе «Боруссии» шесть сезонов и за 142 матча забил два гола. В «Кайзерслаутерне» защитник провел сезон 2005/06. В 2011 году бразилец завершил свою футбольную карьеру.

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