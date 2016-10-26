M-1 Challenge 72. Фиораванти сразится против Фролова

18 ноября на турнире M-1 Challenge 72 в Москве зрители увидят бой ветерана UFC Луиджи Фиораванти (США, 26-14) и российского проспекта Артема Фролова (Легион, Кузня, 7-0).

Луиджи Фиораванти не выступал на турнирах почти год после титульного боя с Рамазаном Эмеевым, в котором он уступил. За плечами 35-ти летнего бойца долгий и насыщенный боевой путь из 40 профессиональных боев, 9 из которых он провел в UFC. Также за свою карьеру он успел подраться с большей частью сильнейших российских средневесов и как мы уже писали выше – был претендентом на титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе. Сейчас, когда все травмы залечены, а силы и желание еще раз постараться завоевать заветный пояс переполняют американца, ему предстоит нелегкий бой с набирающим ход неудержимым оппонентом.

Артем Фролов уже сейчас имеет в своем активе четыре победы на турнирах M-1 Challenge, и по одной в legion Fights, PRO FC и FightNights. Очень техничный и тактически грамотный боец не оставил шансов на победу ни одному из своих семи оппонентов. Лишь огромному бразильцу Рафаэлю Шавьеру удалось продержаться все три раунда, остальные были повержены досрочно. По словам свои соратников по команде, Артем является профессионалом до мозга костей и живет только тренировками и боями, что разумеется сказывается и на результатах. Победа над бывшим бойцом из UFC сразу сделает Фролова претендентом №1 на титульный бой и поэтому можно не сомневаться, что к этому поединку он отнесется с присущей ему серьезностью.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Мурад «Hunter» Абдулаев (Fighting Eagle), 14-2 - Алексей Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток), 14-0

(До 70,3 кг), Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 21-10 - Алексей «Атаман» Махно (Клуб Единоборств №1 и Industrials Team), 13-4

(До 84 кг), Луиджи «Итальянский Танк» Фиораванти (США), 26-14 - Артем Фролов (Легион, Кузня), 7-0