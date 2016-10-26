Роман Зобнин: В матче «Спартак» – ЦСКА победит тот, кто отдаст все силы
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о том, кто выиграет в матче 12-го тура «Спартак» - ЦСКА (29 октября, 18:00).
- На одном из предыдущих дерби болельщики сложили слово «Бейся», - сказал Зобнин в интервью официальному сайту «Спартака». – Они прекрасно поддерживают команду. Думаю, тот, кто будет биться до конца и отдаст все силы, тот и победит.
Роман Зобнин о дерби: "Биться до конца!" #ВпередСпартак pic.twitter.com/uoccNj7u2F— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 октября 2016 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически