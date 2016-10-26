UFC вошел в десятку самых дорогих спортивных брендов мира

Журнал Forbes выпустил рейтинг сорока самых дорогих спортивных брендов по версии авторитетного издания.

Отметим, что рейтинг не отражает реальной стоимости компаний, турниров, спортивных команд и отдельно взятых спортсменов. Он демонстрирует насколько само имя или бренд влияет на их стоимость или заработок.

В рейтинге представлены четыре категории: спортивные компании, мероприятия, команды и отдельные спортсмены. Для категории спортивных компаний, в которой был представлен UFC, стоимость определялась как «разница между приблизительной стоимостью бренда и средней стоимостью брендов в этой сфере».

По версии Forbes самой дорогой спортивной компанией на сегодняшний момент является концерн Nike со стоимостью бренда в 27 млрд долларов. Вторым – ESPN с показателем 16,8 млрд, а третьим - Adidas – 7 млрд. UFC занял седьмое место. Также в десятку попали компании Under Armour, Sky Sports, MLB Advanced Media, YES, Reebok и NESN.