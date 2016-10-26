Карл Дженкинсон: Девять месяцев вне игры – это очень тяжело

Защитник лондонского «Арсенала» Карл Дженкинсон, пропустившей девять месяцев из-за травмы, вчера вышел на матч Кубка английской лиги с «Рендингом».

- Ощущения невероятные. Я провел вне игры девять месяцев из-за травмы, это было тяжко, - поделился эмоциями после матча Дженкинсон. - Однако, такие вечера, как сегодняшний, все скрашивают. Матч сложился непросто. Соперник был неплох, но на протяжении всех 90 минут мы смотрелись сильнее. Временами мы показывали достаточно яркий футбол, но и сопернику стоит отдать должное»

Напомним, вчера, 25 октября лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Рединг» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал кубка английской лиги. Следующий соперник лондонского клуба определится в жеребьевке.