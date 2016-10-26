Торнике Окриашвили: У «Краснодара» очень удачная кубковая сетка, значит, нужно выходить в финал

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили высказался о матче 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом».

«Нам необходимо выигрывать у «Оренбурга». У нас получилась очень удачная кубковая сетка – ЦСКА и «Спартак» уже выбыли из розыгрыша, и в нашей половине не осталось топ-клубов. Значит, нужно выходить в финал и постараться взять Кубок России.

Вообще, мы играем на победу в каждом матче – не делим игры на чемпионат, Кубок или Лигу Европы. Тем более «Оренбург» мы будем принимать дома, на нашем новом стадионе, при поддержке своих болельщиков. И потому просто обязаны проходить в четвертьфинал», – приводит слова Окриашвили официальный сайт «Краснодара».

Напомним, матч «Краснодар» – «Оренбург» пройдет 27 октября в Краснодаре.