Амнистированный Цакташ сможет сыграть против «Локомотива»

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ, который получил красную карточку в матче «Терек» – «Рубин», не подвергнется дисквалификации и выйдет на поле уже в игре против «Локомотива».

Это стало известно после того, как на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС эта карточка была отменена.



Напомним, в матче «Терек» – «Рубин» главный арбитр Сергей Лапочкин удалил с поля сразу двух игроков команды гостей – Мийо Цакташа и Карлоса Самбрано. Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 3:1. Судейство Лапочикна вызвало резкую реакцию со стороны казанцев и послужило темой для бурного обсуждения в СМИ.