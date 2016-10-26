Роберт Евдокимов: «Оренбургу» нечего терять, над нами ничего не довлеет

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов перед матчем 1/8 финала Кубка России с «Краснодаром» рассказал о задачах, которые стоят перед командой в нынешнем сезоне.

«Нам терять нечего, над нами ничего не довлеет. Мы вышли в премьер-лигу и хотим себя показать: я – как тренер, футболисты – как футболисты. Мы просто выходим и играем в футбол. Хотим добиваться результата, выигрывать, пусть на данный момент это у нас не всегда получается. Но благодаря руководству клуба у нас в команде прекрасная атмосфера, никто на нас не давит, нам помогают, в нас верят.

Мы прибавляем от матча к матчу, и как бы ни было нам тяжело, мы находимся на правильном пути. Сейчас мы едем в Краснодар и хотим победить, несмотря на то, что противостоять нам будет «Краснодар», – приводит слова Евдокимова официальный сайт «Краснодара».

Напомним, матч «Краснодар» – «Оренбург» пройдет 27 октября в Краснодаре.