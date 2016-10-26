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«Тосно» – «Динамо». Нарубин – в воротах, Бюттнер выйдет с первых минут

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Стала известна заявка «Динамо» на матч 1/8 финала Кубка России против «Тосно».

Стартовый состав : Нарубин, Уилкшир, Рыков, Хольмен, С.Терехов, Темников, Сапета (к), Зотов, Бюттнер, Панченко, Луценко.

Запасные: Шунин, Морозов, Козлов, Ташаев, Соснин, Кузьмин, Бечирай

Напомним, встреча пройдет в Великом Новгороде и начнется в 19:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

Матч

Тосно - Динамо

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили, Кашчелан, Галиулин, Палиенко, Кутьин

Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир, Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция



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