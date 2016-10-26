Кузнецова обыграла Плишкову и одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA
Светлана КузнецоваИсточник: Reuters
Матч групповой стадии Итогового турнира WTA между россиянкой Светланой Кузнецовой и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:2, 7:6 (6) в пользу Кузнецовой.
Матч продолжался два часа и 17 минут. Россиянка сделала шесть эйсов при двух у соперницы и допустила пять двойных ошибок при трех у Плишковой. Таким образом, Кузнецова одержала вторую победу в «Белой» группе.
Сингапур
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Закрытые корты. Покрытие: хард
Белая группа
2-й тур
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 2:6, 6:7
Место и дата
26 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически