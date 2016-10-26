Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Плишкова6:3, 2:6, 6:7Кузнецова
Футбол  Амкар1 : 1Урал
Футбол  Терек- : -Уфа
Футбол  Енисей2 : 3Сибирь
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Рубин- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кузнецова обыграла Плишкову и одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA

Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Светлана Кузнецова
Светлана КузнецоваИсточник: Reuters

Матч групповой стадии Итогового турнира WTA между россиянкой Светланой Кузнецовой и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:2, 7:6 (6) в пользу Кузнецовой.

Матч продолжался два часа и 17 минут. Россиянка сделала шесть эйсов при двух у соперницы и допустила пять двойных ошибок при трех у Плишковой. Таким образом, Кузнецова одержала вторую победу в «Белой» группе.

Сингапур
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Закрытые корты. Покрытие: хард
Белая группа
2-й тур

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 2:6, 6:7

Место и дата

26 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светлана Кузнецова: Получаю удовольствие от своего тенниса и соперничества с сильнейшими игроками в миреРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу во втором туре группового раунда Итогового чемпионата WTA над чешкой Карлиной Плишковой.Киз обыграла Цибулкову на Итоговом турнире WTAКиз обыграла Цибулкову на Итоговом турнире WTAМатч групповой стадии Итогового турнира WTA между американкой Мэдисон Киз и словачкой Доминикой Цибулковой завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Цибулковой.Кербер обыграла Халеп на Итоговом турнире WTAКербер обыграла Халеп на Итоговом турнире WTAМатч групповой стадии Итогового турнира WTA между немкой Анжелик Кербер и румынкой Симоной Халеп завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Кербер.Короли и королевы «Олимпийского»Короли и королевы «Олимпийского»«Советский спорт» подводит итоги «ВТБ Кубка Кремля» – главного российского профессионального турнира.Анастасия Мыскина: «Кубок Кремля» – один из моих любимых турнировБывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала, что «Кубок Кремля» один из ее любимых турниров.Анна Чакветадзе: Кузнецова в матче с Радваньской совершила подвигБывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе считает, что Светлана Кузнецова совершила подвиг, обыграв на итоговом турнире WTA в Сингапуре польку Агнешку Радваньскую.Светлана Кузнецова: Пришлось выбирать между волосами и победойРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что в матче с Агнешкой Радваньской ей пришлось выбирать - длинные волосы или победа в стартовой встрече итогового турнира WTA в Сингапуре.Плишкова отыграла матчбол и нанесла поражение Мугурусе на Итоговом чемпионате WTAЧешская теннисистка Каролина Плишкова одержала первую в карьере победу в матче итогового чемпионата WTA.Кузнецова одолела Радванску на Итоговом чемпионате WTA, отыграв матчбол на подаче соперницыРоссиянка Светлана Кузнецова с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.Наотрез. Кузнецова отстригла косу во время матча и победила (видео)Наотрез. Кузнецова отстригла косу во время матча и победила (видео)Светлана Кузнецова не только победила в первом матче на итоговом турнире WTA, но и закончила матч без части своей прически.Шарапова исключена из рейтинга WTAБывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова исключена из обновленного рейтинга WTA.Кербер обыграла Цибулкову на итоговом турнире WTAМатч первого тура Итогового турнира WTA между немкой Анжелик Кербер и словачкой Доминикой Цибулковой завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (5), 2:6, 6:3 в пользу Кербер.Халеп обыграла Киз в стартовом матче Итогового чемпионата WTAЧетвертая ракетка мира Симона Халеп с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA-2016.Шамиль Тарпищев: Кузнецова провела блестящий сезонПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Светлана Кузнецова обрела в нынешнем сезоне стабильность и закономерно получила право сыграть на итоговом турнире WTA в Сингапуре.Светлана Кузнецова: Либо плачет она, либо плачешь тыСветлана Кузнецова: Либо плачет она, либо плачешь тыСветлана Кузнецова обыграла в финале Кубка Кремля Дарью Гаврилову и впервые с 2009 года попала на итоговый турнир года — WTA Finals.Светлана Кузнецова: Не рассчитывала, что поеду на итоговый турнир года в СингапурРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, выигравшая в субботу Кубок Кремля, призналась, что не рассчитывала отобраться на итоговый турнир года в Сингапуре.Павел Колобков: Кузнецова может выиграть Итоговый чемпионат WTA в СингапуреМинистр спорта РФ Павел Колобков отметил, что первая ракетка России Светлана Кузнецова находится в хорошей форме в преддверии Итогового чемпионата WTA.Светлана Кузнецова: Договорилась с собой, нашла свою игру — и выиграла Кубок КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что психологическая устойчивость и уверенность в собственных силах стала залогом ее победы на Кубке Кремля.Дарья Гаврилова: Сил на финал Кубка Кремля не былоАвстралийка Дарья Гаврилова, уступившая в финале Кубка Кремля россиянке Светлане Кузнецовой, заявила, что выходила на решающий матч без сил.Кузнецова победила на «Кубке Кремля»Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу на «Кубке Кремля».
Каролина Плишкова
Каролина Плишковавсе новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
BNP Paribas WTA Finals Singapore
BNP Paribas WTA Finals Singaporeтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение