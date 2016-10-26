Константин Глазачев: Марков может так встряхнуть команду, что мало не покажется

Капитан «Спартака» Константин Глазачев – о новом тренерском штабе красно-белых.

- Как работается с новым тренером Данилой Марковым? В бытность игроком он был весьма харизматичной и влиятельной фигурой в команде…

- Он и тренер такой же харизматичный! Нет-нет, а потом так встрепенет команду, что мало не покажется.

- Марков был еще и большим оригиналом. У вас теперь игрокам в перерывах матча курить в душе разрешено?

- Да вроде дымом не пахнет в раздевалке (хохочет).

- Чувствуется, что после четырех побед в последних пяти матчах, настроение у команды совсем другое.

- Хотелось бы, чтоб и выигрышей было пять! Но, конечно, победы – это позитив. И в психологическом плане они очень помогают. После них всегда легче настраиваться на следующий матч.