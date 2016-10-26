Майкл Фелпс стал героем трейлера Call of Duty

Американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпc снялся в очередном трейлере Call of Duty.

За сутки ролик посмотрело уже почти 1,5 миллиона человек, 9 тысяч из которых поставили дизлайк.

Отметим, что это уже третий спортсмен принявший участие в рекламной кампании этой видеоигры. Ранее в одном трейлере снялся чемпион UFC Конор Макгрегор, а также британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал одним из героев игры.

Выход Call of Duty: Infinite Warfare намечен на 4 ноября 2016 года.