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Майкл Фелпс стал героем трейлера Call of Duty

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпc снялся в очередном трейлере Call of Duty.

За сутки ролик посмотрело уже почти 1,5 миллиона человек, 9 тысяч из которых поставили дизлайк.

Отметим, что это уже третий спортсмен принявший участие в рекламной кампании этой видеоигры. Ранее в одном трейлере снялся чемпион UFC Конор Макгрегор, а также британский пилот «Формулы-1»  Льюис Хэмилтон стал одним из героев игры.

Выход Call of Duty: Infinite Warfare намечен на 4 ноября 2016 года.

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