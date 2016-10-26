Майкл Фелпс стал героем трейлера Call of Duty
Американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпc снялся в
очередном трейлере Call of Duty.
За сутки ролик посмотрело уже почти 1,5 миллиона человек, 9 тысяч из которых поставили дизлайк.
Отметим, что это уже третий спортсмен принявший участие в рекламной
кампании этой видеоигры. Ранее в одном трейлере
снялся чемпион UFC Конор Макгрегор, а также
британский пилот «Формулы-1» Льюис
Хэмилтон стал одним из героев игры.
Выход Call of Duty: Infinite Warfare намечен на 4 ноября
2016 года.
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