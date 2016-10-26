Алистар Оверим: UFC нужно обратить внимание не только на Китай, но и на Индию

Голландский боец смешанного стиля Алистар Оверим считает, что провести турнир UFC в Китае — очень хорошая идея.

- Я начинал свою карьеру бойца в Японии. Приходилось много тренироваться в Тайланде и Китае. Китай — это очень большая загадка для мира ММА, - рассказал Оверим во время открытой тренировки в Гонконге.

- Я много дрался в США и это было моей целью. Но я заинтересован проводить бои в Китае. Азия имеет свою специфику. Она отличается от США своей культурой, энергетикой и едой. Обожаю китайскую кухню. Думаю, что Китай с его многомиллионным населением и развитием бизнеса принесет UFC много пользы. Считаю, что нужно обратить еще внимание и на Индию.

Также Оверим заявил, что не теряет надежд завоевать титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

- Я не потерял амбиций и драйва, чтобы вновь попробовать бороться за титул. Бой против Стипе Миочича был жестким, но я не пострадал. Хочу немного отдохнуть, прийти в чувство. Мне нужна эмоциональная перезагрузка, - цитирует голландского бойца Thefightnation.com.

Напомним, что Алистар Оверим в своем последнем поединке проиграл американцу Стипе Миочичу и не смог завоевать чемпионский пояс UFC.



