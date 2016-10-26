Маркус Свенссон: В последние пару недель мы, как команда, стали играть лучше

Голкипер московского «Спартака» Маркус Свенссон поделился мнением об изменениях в команде со сменой тренерского штаба команды.

- В «Спартаке» новый тренерский штаб. Что изменилось с приходом в команду Алексея Ярушкина и Даниила Маркова?

- Не знаю, может быть мы стали больше внимания уделять катанию. Но, честно говоря, мне сложно об этом говорить, все-таки я – вратарь и должен думать о том, как ловить шайбы и помогать своей команде все зависимости от изменений в тренерском штабе. Конечно, все знают, что в матчах, которые предшествовали смене главного тренера, мы демонстрировали не тот уровень игры, который могли бы. Так что, думаю, в последние пару недель мы, как команда, действительно стали играть лучше, цитирует Свеннсона официальный сайт красно-белых.

Напомним, после 24 игр регулярного чемпионата «Спартак», набрав 32 очка, идет на 11 месте в Западной конференции.