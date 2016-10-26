Владислав Ващук: Суркис сказал: «Кому ты нужен, инвалид?», а «Спартак» готов был ждать полгода, пока я выздоровею

Бывший защитник киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук рассказал об обстоятельствах своего перехода в российский клуб.

«2002 год. Ноябрь. Четыре месяца после травмы - разрыв крестообразной связки. Кто знает, тот поймет, о чем я. Два месяца на костылях, потом полгода минимум восстановление. Лобановского уже нет. Тяжело болеет мама. Рак. Ежедневно уходят сумасшедшие суммы, рак - страшная болезнь. Месяц пытаюсь попасть к Игорю Михайловичу Суркису, ведь контракт заканчивается, а подписывать его продление никто не хочет. Звоню ежедневно в отдел кадров, а в ответ - нет, Влад, ничего... Наконец пробился к Суркису. Иду с тайной надеждой попросить об увеличении зарплаты - я же игрок сборной, капитан команды, иностранцы получают в пять раз больше, чем я...

Ответ был неожиданный и очень жестокий. « Контракт??! Какой, на х.., контракт?!? Кому ты, на х… нужен, инвалид??! Пошёл вон отсюда!!!». Как вышел из кабинета - не помню. Что дальше делать - не понимаю. В «Динамо» я не нужен, а пробоваться в других клубах с травмой - нереально. В больнице - мама. И каждый божий день нужны лекарства.

Друзьям в Киеве рассказать сразу не смог - от обиды и отчаяния сводило скулы. Я отдавал клубу, все что мог. А когда травмировался - выкинули как собаку с перебитой лапой. С Егором Титовым мы познакомились через Парфенова. Разобщались, нашли общий язык. И в разговоре с ним на вопрос - ну что там, как нога, скоро на поле - выдал все. И про инвалида, и про контракт и про маму в больнице. Егор помолчал и сказал: «... давай я попробую у себя в клубе поговорить. Может, заберут тебя…»

Набрал он меня в тот же день вечером. Сказал, что меня ждут. Червиченко я со старта сказал: «У меня - травма. Врачи говорят - нужно еще полгода». Тот не смутился и ответил: «Ты нам - нужен. Восстанавливайся. Будем ждать».

Через полчаса в кабинете появились юристы команды, объяснили, что мне нужно отослать уведомление в мою команду по почте и только после этого подписывать контракт со «Спартаком» . Приехал домой, все отправил и стал собирать вещи в Москву. За неделю мне никто не позвонил и я искренне радовался, что нашел работу, хоть и в другом клубе, но все же... Реакция Суркиса была неожиданной и резкой. Где-то через неделю (почта тогда работала медленно), раздался звонок. Сдавленным голосом секретарша сказала: «Влад, к Игорю Михалойвичу... срочно…». Игорь Михайлович встретил меня с улыбкой. Сказал: «Ну все, пошумели и хватит, иди контракт подписывай». И предложил зарплату. Точно такую же, как в «Спартаке».

В футбольном мире секреты держатся недолго. Я собрался с мыслями... и отказал. Вы не понимаете, чего мне тогда это стоило! Привычка подчиняться сидела уже на генетическом уровне, пересилить себя тогда было очень тяжело. Крик стоял такой, что слышно было на всех этажах. Но я уже четко понимал - я уже дал слово и должен за него отвечать. Решение я не изменил. И ушел. Открыв тем самым себе двери в ад. Который мне предстояло пережить», - написал Ващук на своей странице в Facebook.

Владислав Ващук выступал за «Спартак» в 2003 году. Он провел за команду 25 матчей и забил один мяч.