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Шамиль Тарпищев: Не стоит сразу ждать от Шараповой высокого результата

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о том, когда Мария Шарапова сможет вернуться на лидирующие позиции в WTA-туре.

- У женщин ниже «полтинника» в рейтинге текучка довольно большая. Кто-то замуж выходит и становится домохозяйкой, кто-то еще что-то... Но, думаю, движение снизу вверх у Шараповой все равно займет около года.

Любая соревновательная практика лучше тренировок. Чем больше Шарапова сыграет, тем лучше. Степень ее готовность зависит только от нее самой. Тут важна готовность не только физическая, но и психологическая. Впрочем, она всегда была психологически устойчивой, и для нее главное - не потерять быстроты передвижения. В любом случае после ее официального возвращения нужно пару месяцев, чтобы вработаться. Сразу результата ждать не стоит, - рассказал Тарпищев.

Напомним, на прошлой неделе россиянка, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, занимала 93-е место в мировом рейтинге.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open.

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