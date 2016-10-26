«Сибирь» обыграла «Енисей» в Кубке России, проигрывая по ходу матча дважды
В матче 1/8 финала Кубка России «Сибирь» на выезде обыграла «Енисей» со счетом 3:2.
Основное время матча команды закончили со счетом 1:1 и победитель решался в двух дополнительных таймах.
В составе победителей дублем отметился Максим Вотинов и один раз отличился Роман Беляев. А у хозяев поля забили Илья Гультяев и Артур Малоян.
В четвертьфинале подопечные Сергея Кирсанова сыграют с победителем матча «Рубин» - «СКА-Хабаровск».
Матч
Голы
Гультяев 60 (1:0). Беляев 62 (1:1 - пен.). Малоян 91 (2:1). Вотинов 98 (2:2). Вотинов 105 (2:3).
Состав
Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Коротаев (Алиев, 66), Ланин, Рожков, Иванов (Семакин, 90), Ломакин (Фатуллаев, 66), Малоян, Камеш
Сибирь: Трунин, Качан, Мищенко, Магаль, Кушнирук, Андреев, Макаренко, Овсепян, Безлихотнов (Беляев, 46 Вотинов, 75), Коржунов (Кувшинов, 85), Азаров
Предупреждения:
Гультяев, 42 - Макаренко, 8; Азаров, 70
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
26 октября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция