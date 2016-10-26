ЦСКА оштрафован на 50 000 рублей за баннеры болельщиков в адрес Слуцкого

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков. Причиной стали несогласованные баннеры в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«За неправомерные действия зрителей, которые вылились в демонстрацию несогласованных баннеров ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей. Мы считаем, что баннеры (в адрес Леонида Слуцкого) несогласованные с лигой. Один баннер висел и на прошлом матче с «Уфой», а второй появился буквально на минуту. И потом болельщики ЦСКА его убрали», - сказал глава КДК Артур Григорьянц. Его слова приводит «СЭ».

Напомним, в 11-м туре ЦСКА проиграл «Локомотиву» (0:1) и теперь отстает на четыре очка от лидирующих «Спартака» и «Зенита». Во время матча на триубнах армейские фанаты вывесили баннеры, призывающие главного тренера команды Леонида Слуцкого к отставке.