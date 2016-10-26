ФК «Монако» и Epsilon Esports заключили соглашение о сотрудничестве

Киберспортивная организация Epsilon Esports и французский футбольный клуб «Монако» объявили о заключении сотрудничества.

«Мы очень рады заключить партнерство с Epsilon Esports и это позволит нам быть одним из главных игроков этой области во Франции и Европе. Эта возможность даст совершенно новый полезный опыт для всех наших поклонников. Киберспорт имеет очень молодой рынок и этот шаг является важнейшим в цифровой стратегии клуба», – заявил директор по коммуникации и маркетингу «Монако» Бруно Скропета.



В рамках сотрудничеста игрок организации Epsilon Esports по FIFA Натан «Sneaky» Наягом будет представлять клуб на турнирах в течение всего сезона 2016-2017.

Напомним, что ранее французский футбольный клуб «ПСЖ» объявил о подписании контракта с игроками по FIFA - Лукасом «Daxe» Кюийрье и двукратный чемпион мира Август «Agge» Розенмайер. Также за команду будет выступать команда по League of Legends, которая примет участие в европейской лиге Challenger Series.

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