Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Плишкова6:3, 2:6, 6:7Кузнецова
Футбол  Амкар1 : 1Урал
Футбол  Терек- : -Уфа
Футбол  Енисей2 : 3Сибирь
Футбол  Тосно- : -Динамо
Футбол  Рубин- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФК «Монако» и Epsilon Esports заключили соглашение о сотрудничестве

Комментарии

Киберспортивная организация Epsilon Esports и французский футбольный клуб «Монако» объявили о заключении сотрудничества.

«Мы очень рады заключить партнерство с Epsilon Esports и это позволит нам быть одним из главных игроков этой области во Франции и Европе. Эта возможность даст совершенно новый полезный опыт для всех наших поклонников. Киберспорт имеет очень молодой рынок и этот шаг является важнейшим в цифровой стратегии клуба», – заявил директор по коммуникации и маркетингу «Монако» Бруно Скропета.

В рамках сотрудничеста игрок организации Epsilon Esports по FIFA Натан «Sneaky» Наягом будет представлять клуб на турнирах в течение всего сезона 2016-2017. 

Напомним, что ранее французский футбольный клуб «ПСЖ» объявил о подписании контракта с игроками по FIFA - Лукасом «Daxe» Кюийрье и двукратный чемпион мира Август «Agge» Розенмайер. Также за команду будет выступать команда по League of Legends, которая примет участие в европейской лиге Challenger Series.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Все круто!» EPICENTER: Moscow: как это было«Все круто!» EPICENTER: Moscow: как это было«Советский спорт» посетил турнир EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive и рассказывает об увиденном.Анонсированы дата и место проведения турнира Mountain Dew League по CS:GOESEA объявила дату и место проведения турнира Mountain Dew League Counter-Strike: Global Offensive.EHOME.Keen стала победителем китайской открытой квалификации на MajorКоманда EHOME.Keen выиграла вторую китайскую открытую квалификацию на турнир на The Boston Major.Snickers стал маркетинговым партнером ELEAGUEПроизводитель шоколадных батончиков «Сникерс» стал официальным маркетинговым партнером киберспортивной лиги ELEAGUE.Virtus.Pro выиграла СНГ-квалификацию к Dota Pit S5Команда Virtus.Pro стала победителем СНГ-квалификации к пятому турниру Dota Pit League.Fnatic получила приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2Команда fnatic получила прямое приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2.Kaipi примет участие в американской открытой квалификации на MajorКоманда Kaipi, как и коллектив Prodota Gaming, сыграет в открытой квалификации The Boston Major в американском регионе.Splyce выиграла турнир ZOTAC World Cup по CS:GOКоманда Splyce стала победителем турнира ZOTAC 10 Year Anniversary World Cup по Counter-Strike: Global Offensive.Илья Maddyson примет участие в освещении The Boston MajorСтудия RuHub поделилась списком комментаторов и аналитиков на предстоящие квалификации на The Boston Major. Специальным гостем студии станет стример Илья «Maddyson» Давыдов.MLG проведет в Лас-Вегасе турниры по Overwatch и Call of DutyMajor League Gaming анонсировала чемпионат MLG Vegas, в рамках которого пройдут турниры по Overwatch и Call of Duty.Тони Уоткинс: «Через несколько лет киберспортсмены будут богаче футболистов»Глава EA Russia Тони Уоткинс поделился мнением о развитии киберспорта в интервью российскому Forbes.Fantastic Five и Prodota Gaming выиграли открытые квалификации на MajorРоссийкий коллектив Fantastic Five и команда из Европы Prodota Gaming стали победителями открытой европейской и американской квалификации на The Boston Major.Dignitas заняла второе место в обновленном рейтинге лучших команд CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира EPICENTER: Moscow.GODSENT и fnatic обменялись игрокамиОрганизации GODSENT и fnatic вновь обменялись игроками по Counter-Strike: Global Offensive.Team Spirit, s4s и Tengri примут участие в закрытой квалификации на CIS MinorСтали известны имена всех приглашенных команд, которые примут участие в закрытой квалификации на LAN-финал Regional Minor Championship: CIS по CS:GO.Vega Squadron сыграет на турнире IEM Challenger по League of LegendsКоманда Vega Squadron примет участие в турнире IEM Challenger по League of Legends, который является первой из двух ступеней отбора на престижный ивент IEM Katowice, также называемый неофициальным чемпионатом мира.CompLexity Gaming примет участие в турнире Northern Arena 2016 по CS:GOКоманда CompLexity Gaming по CS:GO выиграла турнир Call of the North и заработала путевку на Northern Arena 2016.Selfless стала чемпионом американской квалификации WESG по CS:GOКоманда Selfless выиграла американскую квалификацию World Electronic Sports Games по CS:GO.Infamous выиграла американскую квалификацию WESG по Dota 2Перуанская команда Infamous стала победителем квалификации World Electronic Sports Games по Dota 2 в американском регионе.На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит глава проектов GameStars.gg и StreamPub.netВ конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Ольга Корякина – основатель и руководитель проектов GameStars.gg и StreamPub.net.

Cпецпредложение