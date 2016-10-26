Из музея Мохаммеда Али похищен портрет легендарного боксера

Картина с изображением легендарного боксера Мохаммеда Али была похищена из выставочного зала музея в межкультурном центре имени спортсмена Muhammad Ali Center, который находится в американском городе Луисвилл.



Ценный экспонат похитили в то время, когда музей был открыт для посетителей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление, полиция ведет розыск подозреваемого.

Картина Лероя Неймана, на которой Али изображен в классической стойке и в красных перчатках, оценивается в 5 000 долларов. Художник нарисовал ее в 1962 году в раздевалке на спортивной арене в Нью-Йорке перед боем.

3 июня текущего года Мохаммед Али скончался в больнице города Финикс. Ему было 74 года.





