Светлана Кузнецова: Получаю удовольствие от своего тенниса и соперничества с сильнейшими игроками в мире

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу во втором туре группового раунда Итогового чемпионата WTA над чешкой Карлиной Плишковой.

«Я не хотела подвести мою команду и болельщиков, поэтому билась. Откуда беру силы? От сердца. Я не показывала свою лучшую игру последние несколько лет, но что-то поменялось в этом году - и я получаю удовольствие от своего тенниса, поддержки публики и соперничества с сильнейшими игроками в мире», - цитирует Кузнецову «Чемпионат.com».

Напомним, матч продолжавшийся два часа и 17 минут закончился со счетом 3:6, 6:2, 7:6 в пользу 31-летней россиянки.

Сингапур

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд: 7 000 000 долларов

Закрытые корты. Покрытие: хард

Белая группа

2-й тур