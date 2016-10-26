Светлана Кузнецова: Получаю удовольствие от своего тенниса и соперничества с сильнейшими игроками в мире
Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу во втором туре группового раунда Итогового чемпионата WTA над чешкой Карлиной Плишковой.
«Я не хотела подвести мою команду и болельщиков, поэтому билась. Откуда беру силы? От сердца. Я не показывала свою лучшую игру последние несколько лет, но что-то поменялось в этом году - и я получаю удовольствие от своего тенниса, поддержки публики и соперничества с сильнейшими игроками в мире», - цитирует Кузнецову «Чемпионат.com».
Напомним, матч продолжавшийся два часа и 17 минут закончился со счетом 3:6, 6:2, 7:6 в пользу 31-летней россиянки.
Сингапур
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Закрытые корты. Покрытие: хард
Белая группа
2-й тур
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 2:6, 6:7
Место и дата
26 октября 14:30, , Онлайн-трансляция