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Тимоти Джонсон: Если одолею Волкова, то буду ждать из России посылку с чемпионскими поясами

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Американский боец смешанного стиля Тимоти Джонсон в интервью Bloodyelbow.com рассказал как собирается биться против россиянина Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 99, который состоится в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября.

Джонсон свой последний поединок провел против экс-чемпиона М-1 Марчина Тыбуры и проиграл единогласным решением судей. Волков последние бои также проводил в М-1 и стал чемпионом.

- Волков — еще один парень из М-1. Если я выиграю, то можно ждать посылку с несколькими чемпионскими поясами из России. Александр высокий. Нет, он реально очень высокий боец. Не скажу, что он меня пугает чем-то. Он часто бьет ногами и руками. Он ударник и зарабатывает таким стилем себе на хлеб. Он хорошо действует коленями. Таким образом проходить в ноги в бою против русского становится большим риском, можно наткнуться на сильный удар. Но я не буду держаться на длинной дистанции. Буду работать вблизи и обстреливать его ударами. Буду искать подходящие моменты для своих атак. Мне интересно попробовать свой грэпплинг в бою против Александра. Он будет ждать от меня борьбы, но я не собираюсь сразу накинуться на него. Это было бы слишком предсказуемо. Буду бить соперника его же оружием, - сказал Джонсон.

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