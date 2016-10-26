ЦСКА: Все билеты на дерби в красно-синий сектор проданы

Пресс-служба столичного ЦСКА сообщила о том, что все билеты на фанатский сектор армейцев на матч со «Спартаком» проданы.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем, что сегодня были реализованы все билеты в красно-синий сектор на гостевой матч со «Спартаком». Дополнительных поступлений не будет», - говорится на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, в субботу, 29 октября красно-белые примут на своей арене армейцев. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.