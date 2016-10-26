Александр Жуков собирается остаться членом МОК

Несмотря на то что, Александр Жуков выразил желание оставить пост президента ОКР, он собирается остаться в руководстве МОК.

В интервью порталу insidethegames Жуков заявил, что нет определенного срока, когда он должен покинуть кресло президента ОКР. При этом он заверил, что членство в МОК и руководство координационной комиссией по подготовке к Играм-2022 в Пекине является для него приоритетом.

- Мое членство в МОК является для меня делом особой гордости и ответственности, -- сказал Жуков. – Конечно, я бы хотел продолжить эту работу, делая акцент на взаимодействии между Россией и олимпийским сообществом.