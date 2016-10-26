Андрей Тихонов: В какой-то момент я ошибся в замене

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России с «Сибирью».

- Почему забивают, а через минуту пропускают? Не знаю, наступает какая-то расслабленность. Действительно, забили — вроде, играйте теперь спокойно. Но расслабляются и получают сразу два мяча. Но это футбол, не хватает мастерства. Мог ли «Енисей» выиграть? Если мы два раза вели в счете, значит, мог. По ходу игры сделали три замены, думали, что эти игроки усилят нас, а они не усилили. В какой-то момент я ошибся в замене, - рассказал Тихонов в фире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Сибирь» на выезде обыграла «Енисей» со счетом 3:2. Основное время матча команды закончили со счетом 1:1 и победитель решался в двух дополнительных таймах.

В четвертьфинале подопечные Сергея Кирсанова сыграют с победителем матча «Рубин» - «СКА-Хабаровск».

